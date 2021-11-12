Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kondisyon salonunda günün ilk antrenmanı yapıldı.
Antrenmanda denge, mobilizasyon, core ve genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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