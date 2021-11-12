Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Antrenmanda denge, mobilizasyon, core ve genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kondisyon salonunda günün ilk antrenmanı yapıldı.

Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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