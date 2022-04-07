Trabzonspor, şampiyonluk yolunda puan kaybına dur demek istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor, şampiyonluk yolunda puan kaybına dur demek istiyor

07.04.2022 10:36
Trabzonspor, şampiyonluk yolunda puan kaybına dur demek istiyor

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor.

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü saat 20.30'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telefi etmek isteyen bordo-mavililer, rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de elde ettiği 71 puanla zirvede en yakın rakibi Konyaspor ile arasındaki puan farkı 13 olan bordo-mavililer, deplasmanda son iki maçtır kazanamıyor. Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ve Çaykur Rizespor'a ise 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, evindeki son maçta ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.

Süper Lig'de 6 randevu

Trabzonspor ile Gaziantep FK, yarın yapacakları maçla birlikte 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 5 maçta Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. İki takım arasında oynanan 5 maçta Trabzonspor'un 3 galibiyeti bulunurken, Gaziantep FK ise iki maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerin 10 golüne, kırmızı-siyahlılar 3 golle karşılık verdi.

Her alanda lider

Trabzonspor, iç sahada elde ettiği yenilmezlik serisi ile en iyi iç saha takımı olurken, dış sahada aynı başarıyı sürdürdü. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 29 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. Bordo-mavililer dış sahada ise 33 puan topladı.

3 oyuncu cezalı, Peres dönüyor

Trabzonspor'da 3 oyuncu sarı kart cezaları nedeniyle Gaziantep FK ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecekler. Bakasetas, Siopis ve Djaniny forma giyemeyeceği maçta ise cezası biten Peres, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın forma vermesi halinde görev alabilecek.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya; Uğurcan, Peres, Denswil, Hüseyin Puchacz, Dorukhan, Hamsik, Vısca, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme ve Cornelius şeklinde çıkması bekleniyor. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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