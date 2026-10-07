Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlığına milli takımlardan dönenlerle devam etti

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlığına milli takımlardan dönenlerle devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı, milli takımlardan dönenler de katıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Milli takımlarda bulunan bazı oyuncuların da dönmesiyle birlikte idmanda bordo-mavililer, pas ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İHA
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