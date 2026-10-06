Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlığında Cenk Özkacar\'ın doğum gününü kutladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde Cenk Özkacar'ın doğum günü kutlandı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Bordo mavililer, yarın saat 18.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.