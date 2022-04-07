Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi - Son Dakika
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Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi

07.04.2022 21:33
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi

Trabzonspor'un hava muhalefeti nedeniyle Gaziantep'e gidememesinden dolayı yarın oynanması planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor mücadelesi 9 Nisan Cumartesi günü saat 20: 30'a ertelendi.

Trabzonspor'un hava muhalefeti nedeniyle Gaziantep'e gidememesinden dolayı yarın oynanması planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor mücadelesi 9 Nisan Cumartesi günü saat 20: 30'a ertelendi.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30'da Gaziantep'e gitmek üzere hazırlandı. Ancak kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50'ye planlandı. Sisin dağılmaması ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle de bordo mavili kafilenin yolculuğu yarın saat 16.30'a ertelendi.Durumu inceleyen Futbol Federasyonu da, Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak Gaziantep FK - Trabzonspor maçının 9 Nisan Cumartesi günü saat 20: 30'a ertelendiğini açıkladı.


- Trabzon
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi - Son Dakika


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