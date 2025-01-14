Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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TRABZONSPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oyun ve yüksek tempo koşu çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.