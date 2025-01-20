Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
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Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Sivasspor'u sahasında 4-0 mağlup etti.

20.01.2025 22:13
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46.dakikada ceza sahası içinde Tolga Ciğerci'nin, Vısca'yı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada penaltı atışını kullanan Siman Banza'nın vuruşunda kaleci Nikolic ayaklarıyla topu çıkardı.

62. dakikada Mendy'in pasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

85. dakikada Nwakaeme, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Ceza sahası yayı üzerindeki Lundstram topla buluşurken, bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0

Hakemler: Zorbay Küçük, Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı (Barisic dk. 75), Umut Güneş (Savic dk. 68), Mendy, Ozan Tufan (Cihan Çanak dk. 75), Visca, Nwakaeme (Poyraz Efe Yıldırım dk. 86), Banza (Enis Destan dk. 68)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Serdar Saatçı, Serkan Asan,Hüseyin Türkmen

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Oğuzhan Aksoy dk. 89), Charisis, Koita (Menig dk. 67) Pritchard (Tolga Ciğerci dk. 46), Rodrigues (Emrah Başsan dk.67), Manaj

Yedekler: Ali Şaşal, Emirhan Başyiğit,Poungouras, Ziya Erdal, Bekir Böke, Ziya Erdal, Azizbek Turgunboev,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Batagov (dk. 6), Banza (dk. 13), Ozan Tufan (dk. 31), Lundstram (dk. 85) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Radakovic, Koita (Sivasspor) - TRABZON

Kaynak: İHA

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