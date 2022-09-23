Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavililer, yardımcı antrenörler yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Koordinasyon çalışmaları ile devam eden antrenman dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
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