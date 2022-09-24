Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

24.09.2022 14:30
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, yardımcı antrenörler yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo ile devam eden antrenman, dayanıklılık çalışmaları ile son buldu.

Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA

Kayserispor, Trabzonspor, Ali Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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