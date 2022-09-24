Bordo-mavililer, yardımcı antrenörler yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo ile devam eden antrenman, dayanıklılık çalışmaları ile son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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