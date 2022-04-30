Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını bekliyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fraport Tav Antalyaspor maçını taraftarlar, eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesinde bekliyor.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının dev ekranlardan ücretsiz yayımlanması için Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ile iş birliği yapmasının ardından karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar Milli Bahçesi'ne geldi. Yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık, iftarını burada açtıktan sonra karşılaşmayı dev ekrandan izlemeye hazırlanıyor. Bazı taraftarlar iftar için yiyeceklerini evden getirirken, bazıları bölgedeki lokantalarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Havanın soğuk olması nedeniyle battaniyeyle alana gelen taraftarlar ise dikkati çekti. Bordo-mavili taraftarlar zaman zaman müzik eşliğinde eğlenerek tezahüratlarla takımlarına destek verdi. ?????