Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1) - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1)

30.04.2022 13:48

Şehir meydanında toplanan Trabzonspor taraftarları Tezahürat yapan ve şarkılara eşlik eden taraftarlar Yüzlerini boyayan taraftarlar Meydanda toplananların ekrandan uyarı videosu izlemesi TRABZON - Trabzonspor taraftarları, takımlarının şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok...

Şehir meydanında toplanan Trabzonspor taraftarları

Tezahürat yapan ve şarkılara eşlik eden taraftarlar

Yüzlerini boyayan taraftarlar

Meydanda toplananların ekrandan uyarı videosu izlemesi TRABZON - Trabzonspor taraftarları, takımlarının şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaştığı, Spor Toto Süper Lig'de bugün saat 20.30'da Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde şehir merkezinde toplanmaya başladı.

Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1)
Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1)
Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1)
Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1) - Son Dakika
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