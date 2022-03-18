Trabzonspor taraftarları takımı Rize'ye sevgi gösterileriyle uğurladı - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarları takımı Rize'ye sevgi gösterileriyle uğurladı

18.03.2022 18:09
Trabzonspor taraftarları takımı Rize'ye sevgi gösterileriyle uğurladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak lider Trabzonspor, taraftarlarının sevgi gösterileriyle uğurlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak lider Trabzonspor, taraftarlarının sevgi gösterileriyle uğurlandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden otobüsle Rize'ye hareket eden bordo-mavili takım için bir grup taraftar, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen tesis çıkışında toplandı.

Ellerindeki meşaleleri yakıp, tesislerden çıkış yapan kafileyi taşıyan otobüsü bir süre bekleten taraftarlar, tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, özellikle İngilizce olarak "Kuzeyin Kralı" yazılı pankart açtıkları Danimarkalı golcü oyuncu Andres Cornelius ile teknik direktör Abdullah Avcı için tezahüratlar yaptı.

Bordo-mavili kafile daha sonra Rize'ye doğru yola çıktı.

Yol kenarında taraflar bekledi

Rize yönündeki ilçelerde taraftarlar, üst geçitlerde ve yol kenarlarında meşaleler yakarak takımlarını destekledi.

Emniyet güçleri ise takımın geçişi sırasında yolun kapanmaması için önlemler aldı.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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