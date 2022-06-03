Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk oldu (1) - Son Dakika
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk oldu (1)

03.06.2022 12:07

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fransa ekibi Olimpik Lyon'da forma giyen Alman futbolcu Jerome Boateng'in transfer listelerinde yer aldığını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fransa ekibi Olimpik Lyon'da forma giyen Alman futbolcu Jerome Boateng'in transfer listelerinde yer aldığını söyledi.

Avcı, AA Spor Masası programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıkları 2021-2022 sezonuna göre daha kaliteli bir kadro kurmak istediklerini belirten Avcı, "Geçen sene 8 sol bek değiştirdik. Sağ stoper, sol bek ve belki bir sağ bek alacağız. Merkez orta saha bakıyoruz. Gidenler ve gelenler olacak. Teklif gelen oyuncular olacak. Geçen seneden daha kaliteli bir kadro kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edilen Alman stoper Jerome Boateng ile ilgili, "İsmi geldi. Son durumunu inceliyoruz. Marka bir oyuncu. Sakatlığı yoksa değerlendirebilecek bir oyuncu." diye konuştu.

Süper Lig'de tekrar şampiyonluğa oynayacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak bir kadro kurmak istediklerini vurgulayan Avcı, "Geçen sezon iyi bir kadro kurduk. Oyuncu grubu buna uygun bir şekilde cevap verdi. Bu sene tekrar şampiyonluğa oynayacağız. En yakın ulaşılabilir hedefimiz ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'ları. Trabzonspor'un bir senelik maaş bütçesini karşılayabilecek bir durum var. 50 küsur maç oynayacağız. Buna göre kadro yapısını zenginleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Nwakaeme'nin durumu

Abdullah Avcı, Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzatma görüşmelerinin ise sürdüğünü dile getirdi.

Kendisinin teknik direktör olduğunu ve kulübün menfaatlerini her zaman düşündüğüne dikkati çeken Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben teknik direktörüm. Bir tarafım da kurumcudur. Kulübü borçlandıracak bir durum hiçbir zaman oluşturmadım. Bazen fren bile oldum. Nwakaeme, karşılığı olan bir oyuncu. Kalmasını da konuşmuştuk. Kendisi de istiyor. Devam eden bir süreç var. Başkan ve yönetim kurulu kararlarını verecek. Çok detayları bilemeyiz. Bu bir ekonomi. Kulüp kendi bütçesine çekmeye çalışıyordur."

"Ahmetcan'a Almanya'dan teklif geldi"

Deneyimli teknik adam, 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'a Almanya'dan transfer teklifi geldiğini ve genç oyuncunun her ligde forma giyebilecek kalitede bir isim olduğunu söyledi.

Ahmetcan'ın Trabzonspor altyapısının önemli kaynaklarından biri olduğunun altını çizen Avcı, şunları kaydetti:

"Ahmetcan, 18 ay evvel gittiğimde antrenmandaydı. Harika bir fizik, sol ayak ve stoper. Gelişime açık. Onu 'Trabzon'un yüzü yapalım' dedim. Çok önemli mesafe kat etti. Fırsatı çok iyi kullandı. Avrupa'da ciddi yerlerden teklifler var. Oyuncunun ve kulübün menfaatleri doğrultusunda karar veririz. Ahmetcan'a Almanya'dan teklif geldi diye biliyorum. 1-2 yatırım yapan takımların takibe alıp teklif sunacağını duymuştum. Gelişime açık bir oyuncudan bahsediyoruz. Yatırımımızı doğru yapmamız lazım. Topla ilişkisi olan bir oyuncu. Her ligde oynayabilir."

Avcı, isimleri Trabzonspor'la anılan Halil Akbunar, Ozan Tufan, Evren Eren Elmalı ve Oğuzhan Özyakup ile ilgili, "Tanıdığım ve çalıştığım oyuncular. Evren Eren Elmalı çıkış yapan bir oyuncu. Konuşulan rakamlar doğruysa, iç piyasada o rakamların olması mümkün değil. A Milli Takım'a seçildi. Bu isimler, yerli ve kendini kanıtlamış oyuncular. Şu an itibarıyla bir bağlantım yok. Oğuzhan'ı A Milli Takım'a aldım. Beşiktaş'ta çalıştım. Hep aşağı doğru seyretti. Öyle bir düşüncemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk oldu (1)
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk oldu (1)
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk oldu (1)
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk oldu (1)

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk oldu (3) Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk oldu (3)
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk oldu (1) - Son Dakika
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