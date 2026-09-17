Trabzonspor, Thomas Reis için Ludogorets'e 900 bin avro ödeyecek - Son Dakika
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Trabzonspor, Thomas Reis için Ludogorets'e 900 bin avro ödeyecek

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Trabzonspor, Alman teknik direktör Thomas Reis'in transferi için Ludogorets Kulübü ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp, sözleşme fesih bedeli olarak 900 bin avro ödeyecek; Reis'e 2 sezon için garanti ücret verilecek.

Trabzonspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Thomas Reis'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda Ludogorets Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ludogorets Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 900 bin avro ödeme yapılacağı kaydedilen açıklamada "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Thomas Reis ile 2 futbol sezonu için anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre teknik direktöre 2026-2027 futbol sezonu için 1 milyon avro ve 2027-2028 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Thomas ReisTrabzonsporLudogoretsFutbolSporSon Dakika

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