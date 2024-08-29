Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off maçında St. Gallen'e mağlup oldu - Son Dakika
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off maçında St. Gallen'e mağlup oldu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off rövanş maçında İsviçre ekibi St. Gallen'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

29.08.2024 21:13
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UEFA Konferans Ligi Play-off rövanş maçında Trabzonspor, İsviçre ekibi St. Gallen'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

31. dakikada ani gelişen St. Gallen atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Akolo'nun pasında arka tarafta topla buluşan Schmidt'nin ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

35. dakikada Barisic'in ortasında Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Ati, meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

45. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde Orsic'in şutunda kaleci Lawrence Ati, topu kornere çeldi.

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Savic, Denswill, Barisic, Mendy, Okay Yokuşlu, Bardhi, Visca, Orsic, Enis Destan

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Batagov, Trezeguet, Cihan Çanak, Eren Elmalı, Draguş, Poyraz Yıldırım, Umut Güneş, Lundstram

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

St. Gallen: Lawrence Ati, Okoroji, Vallici, Ambrosiui, Schmidt, Stevanovic, Witzig, Görtler, Toma, Geubbels, Akolo

Yedekler: Watkowiak, Dumrath, Stanic, Cisse, Noah, Diaby, Mambimbi, Faber, Ruiz, Konietzke, Csoboth, Milosevic

Teknik Direktör: Enrico Maassen

Gol: Schmidt (dk. 31) (St. Gallen)

Sarı kart: Abdullah Avcı (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off maçında St. Gallen'e mağlup oldu - Son Dakika

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