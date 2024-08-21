Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'e konuk olacak - Son Dakika
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'e konuk olacak

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak. Karşılaşma Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayacak ve Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek.

21.08.2024 09:46
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak.

Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak.

Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

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