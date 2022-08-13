Trabzonspor'un Kopenhag maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

13.08.2022 22:20
Trabzonspor'un Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Atakaş Hatayspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve denge çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, pas ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, Kopenhag maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.??????

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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Kopenhag maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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