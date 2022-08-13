Atakaş Hatayspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve denge çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Kopenhag maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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