Süper Lig devi Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan renklerine bağladığı Umut Nayir transferini TFF'ye bildirdi.
Bordo-mavili kulüp, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Umut Nayir ile 30 Haziran 2027'de son erecek bir sözleşme imzaladı.
Trabzonspor, bu transfer karşılığında Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe ile savunma oyuncusu Rayyan Baniya'nın transferi konusunda Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, iki futbolcunun transferinden toplam 4 milyon euro bonservis geliri elde edecek. Yapılan anlaşma kapsamında Karadeniz devi, Olaigbe ve Baniya'nın gelecek dönemdeki satışlarından doğacak haklarının yüzde 50'sini alacak.
32 yaşındaki santrfor, TÜMOSAN Konyaspor ile bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 19 karşılaşmada 8 gol ve 2 asistlik katkı yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?