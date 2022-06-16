Trabzonspor'un 3 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Trabzonspor'un 3 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

16.06.2022 22:49
Trabzonspor'un 3 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Jens Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Jens Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı sağlık kontrolünden geçti.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bir günde 4 transfer birden yaptı. Geçtiğimiz sezon Bologna'dan kiraladığı stoper Denswil ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, serbest statüdeki Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen, Kasımpaşa'da oynayan Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a gelen oyunculardan Larsen ve Doğucan Haspolat ile Eren Elmalı, bugün özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçti.Futbolcuların bordo-mavili yönetimle görüştükten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.


Trabzonspor'un 3 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un 3 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un 3 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti
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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un 3 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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