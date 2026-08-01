Trabzonspor'un 59. Yılı Kutlandı
Papara Park, Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde bordo-mavi ışıklarla aydınlatıldı.
Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 59'uncu yıl dönümü dolayısıyla Papara Park'ın bordo-mavi ışıklarla aydınlatıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "59 yıl önce Trabzonspor çatısı altında gerçekleştirilen birleşmenin ardından belirlenen bordo-mavi renkler, kuruluş yıl dönümünde Papara Park'ta yeniden hayat buldu. Trabzon'un önemli simgelerinden Papara Park, gece boyunca bordo-mavi ışıklarıyla şehre renk katacak." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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