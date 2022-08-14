Marc Bartra, Trabzon'da - Son Dakika
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Marc Bartra, Trabzon'da

14.08.2022 20:04
Marc Bartra, Trabzon'da

Trabzonspor'un İspanyol ekibi Real Betis'ten kadrosuna katmaya hazırlandığı Marc Bartra Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un İspanyol ekibi Real Betis'ten kadrosuna katmaya hazırlandığı Marc Bartra Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un İspanyol ekibi Real Betis'ten prensipte anlaşmaya vardığı Marc Bartra akşam saatlerinde hava yolu ile Trabzon'a geldi. Özel uçakla kente gelen İspanyol stoperi havalimanında bordo-mavili taraftarlar sloganlar eşliğinde karşılarken, 31 yaşındaki oyuncu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bartra, "Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldim inanılmaz motive olmuş durumdayım. Kulübe yardım etmeye hedeflerine ulaştıırmasına gerçekleştirmesine yardımcı olmaya geldim. Geldiğim ilk gün bu sevgiyi görmek beni çok mutlu etti bende onlara futbolum ile karşılık vermeyi umuyorum. Şampiyonlar liginde oynama fırsatı bulmuştum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı dört gözle bekliyor olacağım. Ligde de çok hedefleri olan bir kulübe geldim. Geçen sene bu hedeflerine gerçekleştirmiş olan kulübe geldim. Aynısını bu yıl da tekrarlamayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarın sevgi gösterileri arasında kulüp aracına binen Bartra daha sonra havalimanında ayrıldı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Marc Bartra, Real Betis, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marc Bartra, Trabzon'da - Son Dakika

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