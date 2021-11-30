Üye Girişi
Trabzonspor'un rekorlar haftası - Son Dakika

Trabzonspor'un rekorlar haftası

30.11.2021 11:40
Trabzonspor'un rekorlar haftası

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, rakibi karşısında tarihi rekorlara imza atmak için mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, rakibi karşısında tarihi rekorlara imza atmak için mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'de namağlup olarak yoluna devam eden Trabzonspor, sahasında 4 Aralık Cumartesi günü ağırlayacağı Adana Demirspor karşısında, liderliği kayıpsız sürdürmenin yanı sıra kulüp tarihine geçecek yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor.

Tarihinin en çok puanına ulaşacak

Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Adana Demirspor karşısından galibiyetle ayrılması halinde 1995-1996 sezonunda 15 maçta elde ettiği 38 puanı aşarak, söz konusu haftalarda elde ettiği en çok puana namağlup ulaşarak yeni bir kulüp rekoruna imza atacak. Karadeniz ekibi 15. haftayı 3 puanla kapatması halinde puanını 39'a çıkartacak.

Yeni yenilmezlik rekoru elde edecek

Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup ederek 1995 yılında elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisini yakalamıştı. Bu hafta ise sahasında konuk edeceği Adana Demirspor karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde ise yenilmezlik serisini 27 maça çıkartarak yeni bir rekora daha imza atmış olacak.

Abdullah Avcı kariyer rekoru kıracak

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilklere imza atmaya devam ediyor. Fatih Karagümrük karşısında elde edilen galibiyetle birlikte 2016-2017 sezonunda Başakşehir'in başında elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisini bordo-mavili takımın başında tekrarlayan deneyimli teknik adam, Adana Demirspor karşısında galibiyet veya beraberlik alması halinde yenilmezlik sayısını 27'ye çıkartacak ve yeni bir kariyer rekoruna imza atmış olacak. - TRABZON

Trabzonspor'un rekorlar haftası

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un rekorlar haftası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, 12:36 Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, "Çöp sandım" diye savunma yaptı İlkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti 12:35 İlkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var 11:34 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! 10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü 10:16 Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı 08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı

Son Dakika Haberleri
12:44 3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor
12:36 Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, "Çöp sandım" diye savunma yaptı
12:35 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:35 İlkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti
12:28 Türkeş ailesi Bahçeli'yi suçlamıştı, Bahçeli Mansur Yavaş'ı 'ülkücü nefesi'yle tehdit etti!
12:11 Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a zehir zemberek sözler
12:00 Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet
11:52 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu
11:50 Prof. Dr. Tüysüz, fay hattı üzerindeki 10 ilçeyi paylaştı
11:48 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı
3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor 3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor         
12:44
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
12:36
Türkeş ailesi Bahçeli'yi suçlamıştı, Bahçeli Mansur Yavaş'ı 'ülkücü nefesi'yle tehdit etti! Türkeş ailesi Bahçeli'yi suçlamıştı, Bahçeli Mansur Yavaş'ı 'ülkücü nefesi'yle tehdit etti!         
12:29
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu         
11:53
"Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı         
11:41
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 12:49:50. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un rekorlar haftası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement