Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı - Son Dakika

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Karadenizliler'in yaşadığı 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor'un şampiyonluğunu horonlarla kutladı.
Tamamı Karadenizlilerden oluşan 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor- Antalyaspor karşılaşmasını pazar alanına kurulan dev platformdan izledi. Karşılaşmanın son düdüğünün çalınmasıyla birlikte, havai fişekler eşliğinde horonlar tepildi, şampiyonluk sevinci gece geç saatlere kadar devam etti.
Kaynak: DHA
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