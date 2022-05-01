Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı - Son Dakika
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Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı

01.05.2022 11:52
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Karadenizliler'in yaşadığı 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor'un şampiyonluğunu horonlarla kutladı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Karadenizliler'in yaşadığı 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor'un şampiyonluğunu horonlarla kutladı.

Tamamı Karadenizlilerden oluşan 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor- Antalyaspor karşılaşmasını pazar alanına kurulan dev platformdan izledi. Karşılaşmanın son düdüğünün çalınmasıyla birlikte, havai fişekler eşliğinde horonlar tepildi, şampiyonluk sevinci gece geç saatlere kadar devam etti.

Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
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Trabzonspor, Kırıkhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı - Son Dakika


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