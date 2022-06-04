Trabzonspor'un şampiyonluk kupası merdivenlere resmedildi - Son Dakika
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Trabzonspor'un şampiyonluk kupası merdivenlere resmedildi

04.06.2022 11:11

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un 38 yıl aranın ardından elde ettiği başarının yankıları şehirde halen devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un 38 yıl aranın ardından elde ettiği başarının yankıları şehirde halen devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 Nolu Beşirli Mahallesi'nde 46 basamaklı merdiveni önce onardı, ardından da bordo-mavi renklere boyadı.

İki sanatçı tarafından da merdivenlere çeşitli resimler yapıldı. Yaklaşık 10 gün süren çalışma sonucunda, yukarıdan bakıldığında keşan deseni, aşağıdan bakıldığında ise 2021-2022 Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupasının üç boyutlu resmi ortaya çıktı.

Basamakların kenarlarına ise Trabzonspor'un kurulduğu günden bu yana tarihinde iz bırakmış futbolculardan Cemil Usta, Necati Özçağlayan, Ünal Karaman, Şota Arveladze, Hami Mandıralı, Hasan Şengün, Ali Kemal Denizci, teknik direktörler Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Şenol Güneş ile son şampiyonluk kupasını havaya kaldıran teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların isimleri yazıldı.

Merdiveni kullanan veya bölgeden geçen vatandaşların dikkatini çeken 3 boyutlu desende fotoğraf çektirmek isteyenler için ise özel bir alan oluşturuldu.

"Kutlama etkinlikleri uluslararası alanda da çok büyük ses getirdi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, bir süredir yaptıkları küçük, büyük dokunuşlarla şehri Trabzonspor'un şampiyonluğuna hazırladıklarını söyledi.

Zorluoğlu, taraftarların heyecanını belli bir seviyenin üzerinde tutmaya gayret ettiklerini belirterek, "Ve nihayet şampiyonlukla birlikte düzenlenen kutlama etkinlikleri sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da çok büyük ses getirdi." diye konuştu.

Taraftarları, şampiyonluk öncesinde de yaptıkları farklı etkinliklerle kutlamalara hazırladıklarını anımsatan Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu etkinliklerimizi şimdi de Beşirli Mahallesi'nde bulunan alandaki merdivenlerde kupayı gösteren o güzel bordo-mavi uygulamalarla sürdürüyoruz. Üç boyutlu çalışmamızı yeni bitirdik, vatandaşların bu alana ilgi göstereceğine inanıyorum. Buranın, özellikle yurt içinden ve yurt dışından gelen vatandaşların resim çektireceği bir alana dönüşeceğini tahmin ediyorum. Küçük ama etkili bir dokunuş olduğunu düşünüyorum. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek."

"Trabzon'umuza yakışır bir merdiven oldu"

Merdivenin bulunduğu sokakta ikamet eden Hilal Yılmaz, "Çok emek verildi, çok güzel oldu, çok beğendik. Trabzon'umuza yakışır bir merdiven oldu. Trabzonspor'un renklerini taşıyan merdivenlerin devamını bekliyoruz. Diğer mahallelerdeki merdivenlerde de bu tür uygulamaları görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Desenlerin çok güzel olduğunu aktaran Özgün Kalyoncu ise "Burada hem yeni hem de eski antrenörler ve oyuncuların isimleri var. Uzun bir sürenin ardından şampiyon olan Trabzonspor'un başarısının hala bu tür etkinliklerle kutlanması güzel bir şey." diye konuştu.

Merdivenlerin bulunduğu güzergahı kullanan Saliha Genç Ongan da uygulamayı gerçekleştiren ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ongan, fanatik Trabzonspor taraftarı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu merdivenlere bayıldım, harika olmuş. Biz duygusal insanlarız, şehrimizin takımı olduğu için Trabzonsporluyuz. Bizim için Türkiye'nin hepsi Trabzonsporlu, biz öyle görüyoruz. Bu merdivende yapılan uygulamanın diğerlerine de yapılarak sayılarının artmasını istiyoruz. Merdivenleri böyle görünce hoşumuza gitti, duygulanıyoruz."

Bordo-mavili takımın şehir için önemine değinen Ongan, şunları kaydetti:

"Biz Trabzonspor'la yatarız, Trabzonspor'la kalkarız. Takımımız kazandığı zaman seviniriz, kaybettiği zaman üzülürüz. Ama tabii ki her zaman yanındayız. Şampiyonluk kutlamalarında da çok sevindik. Millet Bahçesi'ne ailemle birlikte gittim, müthiş bir şeydi. Merdivenlere yapılan kupa da aşağıdan bakınca canlı gibi duruyor. Sporcuların, Abdullah Avcı'nın ismi var burada. Oyuncuların isimlerini okuyunca kendilerini görmüş gibi, maç seyreder gibi oldum."

Necati Berber de Trabzonspor'un bütün şampiyonluklarını gördüğünü, maçlarını da yakından takip ettiğini aktardı.

Berber, merdivenleri çok beğendiğini ifade ederek, "Futbolcuların hepsini tanıyorum. Aradan çok zaman geçtiğinden dolayı şampiyonluk bizim için bu kadar değerli oldu, yoksa takımın diğer şampiyonlukları da çok güzeldi. Trabzon'da bu tür merdivenlerin hepsine buna benzer desenlerin yapılması lazım." diye konuştu.

Trabzonspor'un şampiyonluk kupası merdivenlere resmedildi
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası merdivenlere resmedildi
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası merdivenlere resmedildi
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası merdivenlere resmedildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un şampiyonluk kupası merdivenlere resmedildi - Son Dakika

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