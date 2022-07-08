Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

08.07.2022 10:30

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'da yaptığı kampa Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz de katıldı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'da yaptığı kampa Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz de katıldı.

Slovenya'ya dün akşam gelen kaptan Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz, 5. günde takımın kampında çalışmalara dahil olarak koşu yaptı.

Milli oyuncuların 9 Temmuz'a kadar izinli olmasına karşın iki futbolcu, bir gün önceden çalışmalara başladı.

Geçen sezon kadroda yer alan kalecilerinden Erce Kardeşler'e transfer için izin verilmesi, Arda Akbulut'un da Bandırmaspor ile anlaşması nedeniyle ilk 4 gün genç kalecilerle çalışan bordo-mavililer, kaptan Uğurcan Çakır'a böylelikle kavuşmuş oldu.

6 futbolcu yarın kampa dahil olacak

Trabzonspor'da izinleri bitecek Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Jean Evrard Kouassi, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in de yarın kampa katılması bekleniyor.

Vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından Trezeguet ile 11 Temmuz'da izni bitecek Cornelius'un katılımıyla 30 futbolcudan oluşan kamp kadro tamamlanacak.

-En çalışkan isim Hamsik

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Hamsik, takımın ilk günkü çalışmalarından itibaren hazırlıklara katılarak yeni sezona hazırlanıyor.

Trabzon'a en erken gelen yabancı oyuncu olan Slovak oyuncu, 27 Haziran'dan itibaren hem Trabzon hem de kamptaki tüm çalışmalarda yer alan isim oldu.

Hamsik, antrenmanlarda çalışkanlığı ile dikkati çekerken antrenman bitiminde de sahadan en son ayrılan oyuncuların başında geliyor.

-Denswil ve Serkan Asan sakat

Trabzonspor'da stoper arayışları sürerken Denswil'in sakatlığı da bu mevkide sıkıntı oluşturuyor. Kampta hiç takımla çalışmalara katılamayan Hollandalı oyuncu, stoperdeki sıkıntıyı arttırıyor.

Trabzon'da 27 Haziran'da başlayan çalışmalara katılamayan ve tedavi olan Denswil, kampta bir yandan da takımdan ayrı kondisyon salonunda çalışıyor.

Geçen sezon ligin 37. haftasındaki Altay maçında sakatlanarak dış menisküs ameliyatı olan Serkan Asan'ın ise kampta tedavisi sürüyor.

Avcı'dan basına ilgi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla her idman öncesi bir araya geliyor.

Basın mensuplarıyla her fırsatta sohbet eden Avcı, takımla ilgili de soruları cevaplandırıyor. Avcı, transfer çalışmaları ve takımın kamp yaptığı şartlara ve çalışmalara ilişkin bilgiler aktarıyor.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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