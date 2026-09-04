Trabzonspor'un transfer listesindeki Ali Habeşoğlu, 99 numaralı formayla Trabzon'a geldi - Son Dakika
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Trabzonspor'un transfer listesindeki Ali Habeşoğlu, 99 numaralı formayla Trabzon'a geldi

Trabzonspor\'un transfer listesindeki Ali Habeşoğlu, 99 numaralı formayla Trabzon\'a geldi
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Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Bodrum FK'lu futbolcu Ali Habeşoğlu, Trabzon'a gelerek bordo-mavili kulüple görüşmelere başladı. 22 yaşındaki oyuncu, transferden mutlu olduğunu belirterek 99 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu 22 yaşındaki futbolcu Ali Habeşoğlu, Trabzon'a geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'da forma giyen Habeşoğlu, bordo-mavili kulüple transfer görüşmelerinde bulunmak için geldiği Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a transfer olmaktan büyük mutluluk yaşadığını vurgulayan Habeşoğlu, "Öncelikle çok mutluyum, çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum." dedi.

Tercihinin hep Trabzonspor olduğunu aktaran Habeşoğlu, "Çok yıldız isim var. Çok mutluyum öncelikle. İnşallah onlardan her şeyi öğrenip daha iyi gelişeceğimi düşünüyorum. Tercihim hep Trabzon oldu. O yüzden çok mutluyum. İnşallah dediğim gibi şans bulursam en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Habeşoğlu, Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

Açıklamanın ardından Habeşoğlu, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Trabzon, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un transfer listesindeki Ali Habeşoğlu, 99 numaralı formayla Trabzon'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un transfer listesindeki Ali Habeşoğlu, 99 numaralı formayla Trabzon'a geldi - Son Dakika
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