Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju özel uçakla bugün Trabzon'da
Trabzonspor'un 22 yaşındaki yeni transferi Franculino Dju, özel uçakla saat 16.15'te Trabzon Havalimanı'na inecek. Dju, karşılamanın ardından sağlık kontrolünden geçecek.
Trabzonspor'un yeni transferi 22 yaşındaki futbolcu Franculino Dju, özel uçakla Trabzon'a gelecek.
Karadeniz ekibinin yeni transferi Franculino Dju'yu taşıyan özel uçağın saat 16.15'te Trabzon Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Dju, havalimanında karşılanmasının ardından sağlık kontrolünden geçecek.
Kaynak: İHA
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