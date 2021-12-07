Trabzonspor'da yönetim mazbatalarını aldı

Trabzonspor'da 78. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden göreve gelen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Trabzonspor Genel Kurul Divan Başkanı Başkanı Ali Sürmen ve üyeler Muharrem Arz, Temel Kazancıoğlu, Mehmet Ongan ile İsmail İnan'dan oluşan heyet, yönetim kurulu üyeleri Ömer Sağıroğlu, Yalçın Orhan, Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk ve Vahap Öztel'e mazbatalarını teslim etti.

Törende ayrıca Denetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Mahmut Ören ve yönetimine, Disiplin Kurulu Başkanlığı'na seçilen Haluk Raci Gençosmanoğlu ve yönetimine, Sicil Kurulu Başkanlığı'na seçilen Hasan Basri Halisçelik ve yönetimine, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanlığı'na seçilen Mehmet Salih Uzun ve yönetimine mazbataları takdim edildi.

Mazbata töreninin ardından yönetim kurulu tüm kurul başkanları ile üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.