Trabzonspor ve Ruzomberok Kulübü Yöneticileri Dostluk Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Trabzonspor ve Ruzomberok Kulübü Yöneticileri Dostluk Yemeğinde Buluştu

Trabzonspor Kulübü yöneticileri, UEFA Avrupa Lig 2. eleme turunda yarın karşılaşacağı Ruzomberok Kulübü yöneticileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Trabzonspor yöneticilerinin yanı sıra Ruzomberok Kulübü yetkilileri ve UEFA delegesi de katıldı. İki kulüp, başarı dileklerini ileterek günün anısına hediyeler takdim etti.

31.07.2024 22:47
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Trabzonspor Kulübü yöneticileri, UEFA Avrupa Lig 2. eleme turunda yarın karşılaşacağı Ruzomberok Kulübü yöneticileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Lig 2. eleme turunda oynanacak Ruzomberok karşılaşması öncesi Trabzonspor tarafından, Ruzomberok Kulübü yetkilileri ve UEFA delegesine dostluk yemeği verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yemeğe Başkan Yardımcımız Yahya Karahasan, Amatör Branşlar Sorumlumuz Derviş Köz, Ticari Ürünler Sorumlumuz Fatih Solak ve Amatör Branşlar Yardımcımız Ali Beyazlı'nın yanı sıra Ruzomberok Kulübü Genel Müdürü Lubomir Golis, Sportif Direktör Milan Bezak ve kulüp yetkilileri ile UEFA Delegesi Konul Mehdiyeva katıldı. İki kulübün de birbirine başarı dileklerini ilettiği yemeğin ardından Başkan Yardımcımız Yahya Karahasan tarafından günün anısına formamız ve plaket hediye edildi."

Kaynak: AA

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