Trabzon tarihi maçı bekliyor - Son Dakika
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Trabzon tarihi maçı bekliyor

29.04.2022 10:59
Trabzon tarihi maçı bekliyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk düğümünün çözülmesi bekleniyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 11 puan geride 65 puanla 2. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin bugün Gaziantep FK maçında puan kaybetmesi halinde Antalyaspor maçını oynamadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertlilerin, Gaziantep FK karşısında galip gelmesi durumunda ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında alacağı 1 puanla Trabzonspor resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Trabzonspor'da ameliyat olan Trondsen ve Bruno Peres, sezonu kapadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ligde Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyen Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı çalışmalara devam ediyorlar.

Sahasında yenilmedi

Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.

Şehre akın ediyorlar

Şampiyonluk düğümünün çözülmesi beklenen haftaya Trabzonspor taraftarları büyük ilgi gösteriyor. Seyahat firmalarının ek seferler koyduğu Trabzon'da, tarihi güne ve ana şahitlik etmek isteyen bordo-mavililer akın akın şehre geliyor. Pazartesi günü satışa çıkan biletler anında tükenirken, bu sezon Medical Park Stadyumu tam kapasiteye ulaşacak. 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı'nın tamamen dolmasıyla birlikte stadyum dışında da bordo-mavililerin bu heyecanı büyük bir çoşkuyla yaşaması bekleniyor.

Abdullah Avcı bir ilk yaşayacak

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapıyor. Bu hafta oynanacak olan maçların ardından şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen bordo-mavililerde Avcı da teknik adamlık kariyerinde bir ilk yaşayacak. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanıyor. - TRABZON

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzon tarihi maçı bekliyor - Son Dakika


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