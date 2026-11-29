Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 32 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 12 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 47 gol atarken kalesinde 27 gol gördü.

İzmir'de en çok beraberlik

İzmir'de iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik alındı.

Taraflar, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken Trabzonspor 6, Göztepe ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 21 gol atarken 16 gol yedi.

Son 6 deplasman maçında tek yenilgi

Trabzonspor, Göztepe deplasmanında oynadığı son 6 maçta sadece 1 yenilgi aldı.

Karadeniz ekibi, İzmir'de oynadığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.