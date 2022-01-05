Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmaları ile tamamlandı.

Antrenmana Afrika Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına davet edilen Djaniny ve Kouassi, sakatlıkları bulunan oyunculardan Trondsen, Serkan Asan katılmadı, Vitor Hugo ile Koita ise salonda çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.