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Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular yenilenme ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Hazırlıkların bir günlük iznin ardından devam edeceği belirtildi.

Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
07.01.2024 - 15:17,
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, idmanın ilk bölümünde teknik ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Dar alanda oyunla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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