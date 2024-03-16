Trabzon spor Kulübü Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Trabzon'da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi.
Yazıcı, merkezin Uzay ve Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen "Spordan Markaya, Başarı Ruhunda Var" konulu söyleşide, 13 yıl yüzme branşıyla ilgilendiğini söyledi.
Sporun kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu belirten Yazıcı, "Hangi spor dalıyla uğraştığınızın bir önemi yok. Yüzme, basketbol, futbol olabilir ama mutlaka sporla ilgilenin." dedi.
Yazıcı, futbolun doğasında galibiyet, beraberlik ve yenilmek olduğunu dile getirerek, "Şüphesiz ki Trabzonspor çok büyük bir camia ve kulüp olarak şampiyonlukla ilgili hayallerimiz her zaman var ama bu sene için malum bir dönemden geçiyoruz. Bunun için de hem hocamız hem yöneticilerimiz ve başkanımız açıklamalarda bulundu. Bu seneyi böyle güzel bir şekilde bitirelim, önümüzdeki sene çok daha iddialı olacağız." diye konuştu.
Gençlerin ülkenin geleceği olduğunun altını çizen Yazıcı, öğrencilere tecrübelerini anlattı, çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Yazıcı, Trabzonspor'da görev almaktan gurur duyduğunu anlatarak, "Benim açımdan çok onur duyduğum bir görev. Herkese nasip olmayacak görevler, vazifeler bunlar. Kendi hayatınızdan da çok fazla ödün vermenizi gerektirebiliyor ama zaten biz de bu sorumluluğumuzu bilerek buralara geldik." ifadelerini kullandı.
Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Selçuk İslamoğlu, 120 öğrenciye Trabzonspor forması hediye eden Yazıcı'ya plaket sundu.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Yöneticisi Birhan Emre Yazıcı, Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa attı.
Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Akçeken, maçta geriye düştükten sonra takımın mücadeleci oyununu ve galibiyeti değerlendirdi. Ayrıca, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve play-off'taki yerlerini garantilemek istediklerini belirtti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçının son dakikalarında oyuna giren Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden şutunda direkten dönen top pozisyonu için 'Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir.' dedi. Ancelotti, Arda Güler'in gol atamamasının önemli olmadığını belirtti ve Vinicius'un maçta gösterdiği performansı övdü. Ancak Vinicius, sarı kart gördüğü için gelecek hafta takımda yer alamayacak. Marca gazetesi ise Arda Güler için 'dahi' yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye 'Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi.' çağrısında bulundu.
La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bünyamin Balcı ve Adam Buksa'nın attığı gollerle Antalyaspor öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın sonucunda Pınar Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.
Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk ettiği maça son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansını değerlendirerek kadroda değişiklikler yaptı. Ayrıca, Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mor gözlüklerle sahaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı mavi-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Atal'ın golüyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?