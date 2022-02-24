Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek

24.02.2022 09:27
Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 63 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Yukatel Kayserispor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.

Trabzonspor'da Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a ziyaret Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a ziyaret Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika


Son Dakika
09:23 Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandı! Televizyonda gözyaşları içinde helallik istedi
09:10 Ukrayna ordusu teyakkuzda! 5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
09:00 Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu
08:53 Kiev hayalet kente dönüyor! Halk bombardıman altındaki şehri terk etmeye başladı!
08:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme! Kremlin duyurdu!
08:49 THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti!
08:36 Rusya'nın Ankara Büyükelçisinden imdat çığlığı: Türkiye'ye ve Türk halkına sesleniyoruz Ukrayna'yı destekleyin!
08:28 Elton John'un özel uçağı arızalandı! Ünlü şarkıcı ölümden döndü
08:18 Kiev'de canlı yayında patlama sesleri! CNN muhabirinin zor anları: Bombardımandan kaçış kamerada
08:09 Ukrayna'da bütün ülkede sıkıyönetim ilan edildi! Zelensk, "Saldırmayacağız ama kendimizi savunacağız" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 09:33:18. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement