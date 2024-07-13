Trabzonspor, Zeleznicar Pancevo'yu 3-1 mağlup etti

Spor

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor, ikinci ve son hazırlık maçında Zeleznicar Pancevo'yu 3-1 mağlup etti.

Macaristan'da yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, bu akşam hazırlık maçında Sırp ekibi Zeleznicar Pancevo ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer sahaya; Muhammet Taha Tepe, Ozan Tufan, Batista Mendy, Stefano Denswil, Eren Elmalı, John Lundstram, Enis Bardhi, Umut Güneş, Edin Visca, Trezeguet, Umut Bozok 11'i ile çıktı. Karşılaşmanın ilk golü 43. dakikada Enis Bardhi'den geldi. 56. dakikada Edin Visca penaltıdan attığı golle durumu 2-0'a getirdi. 73. dakikada Zeleznicar Pancevo durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 76. dakikada Enis Destan'dan geldi ve Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı. - TRABZON