Trabzonsporlu futbolcular kamp yaptıkları tesislerde horon oynadı

Hüseyin Türkmen , Abdülkadir Ömür , Edin Visca , Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz 'ün salonda horon oynaması KRANJ - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya 'da kamp yapan Trabzonspor , sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonsporlu futbolcular Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz ve Hüseyin Türkmen sabah antrenmanının ardından kamp yaptıkları tesislerin içerisinde horon oynadı.

Kaynak: AA

Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Berat Özdemir, Edin Visca, Spor, Son Dakika

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