Trabzonsporlu futbolcular kamp yaptıkları tesislerde horon oynadı

Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz'ün salonda horon oynaması KRANJ - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonsporlu futbolcular Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz ve Hüseyin Türkmen sabah antrenmanının ardından kamp yaptıkları tesislerin içerisinde horon oynadı.
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