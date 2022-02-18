Üye Girişi
Trabzonsporlu Hamsik, iklim değişikliğine dikkat çeken kısa filmde oynadı - Son Dakika

Trabzonsporlu Hamsik, iklim değişikliğine dikkat çeken kısa filmde oynadı

18.02.2022 16:28

Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan kısa filmde yer aldı.

Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan kısa filmde yer aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Dünyanın sana ihtiyacı var" sloganıyla düzenlenecek 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 20 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda bordo-mavili takımın oyuncu su Marek Hamsik, hazırlanan kısa filmde yer alarak çalışmaya destek verdi.

Marek Hamsik, bilim kurgu öğeleriyle hazırlanan ve geleceğin dünyası ile günümüzü kıyaslayarak aşırı su tüketiminin olası tehlikelerine dikkat çeken filmde, "İklim değişikliğiyle etkin mücadele ve kişisel su tasarrufuyla dünyayı ve geleceğimizi kurtarabiliriz." mesajını verdi.

Sosyal medyada ilgi gören film hakkında değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bu yılki maratonda dünyanın sürdürülebilir geleceği için kritik öneme sahip küresel iklim değişikliğine dikkat çekip, bu yöndeki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Trabzonsporlu Hamsik, iklim değişikliğine dikkat çeken kısa filmde oynadı
Trabzonsporlu Hamsik, iklim değişikliğine dikkat çeken kısa filmde oynadı
Trabzonsporlu Hamsik, iklim değişikliğine dikkat çeken kısa filmde oynadı

YORUMLAR
500
Allah'ın suyundan neden para istiyorsunuz? sorusuna, İmamoğlu gönderilen 3 milyar TL'lik elektrik faturasıyla yanıt verdi Allah'ın suyundan neden para istiyorsunuz? sorusuna, İmamoğlu gönderilen 3 milyar TL'lik elektrik faturasıyla yanıt verdi

Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Pazar, su, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu Hamsik, iklim değişikliğine dikkat çeken kısa filmde oynadı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:21 Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız
16:58 Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz
16:46 Mahkemedeki açıklaması gün yüzüne çıktı! Eski futbolcu Sezer Öztürk'ten gündem olacak cinayet savunması
16:37 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
16:06 Duygu Delen davasında anneden yürek parçalayan sözler: Çocuğumu geri ver! Savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti!
16:03 Yetersiz" görülen oyuncu, Fenerbahçe maçında fırtına gibi esti
16:03 Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?
16:01 Ezgi Mola da dolandırılmış! Parasını nasıl geri aldı, dolandırıcıya neler yaptı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 17:33:23. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonsporlu Hamsik, iklim değişikliğine dikkat çeken kısa filmde oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement