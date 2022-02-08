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Trabzonsporlu taraftarlar sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Trabzonsporlu taraftarlar sokak hayvanlarını unutmadı

08.02.2022 12:57
Trabzonsporlu taraftarlar sokak hayvanlarını unutmadı

Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, "Sokaktaki Dostlarımızın Yanındayız" sloganıyla yola çıkarak, 4 ay boyunca 18 ilçedeki sokak hayvanlarına 1967 paket mama ile besleme yapacak.

Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, "Sokaktaki Dostlarımızın Yanındayız" sloganıyla yola çıkarak, 4 ay boyunca 18 ilçedeki sokak hayvanlarına 1967 paket mama ile besleme yapacak.

Dernek Başkanı Bilal Pervanoğlu, sokak hayvanlarına mama etkinliğinin derneğin "Trabzonspor 90 dakikadan fazlasıdır" sloganı ile gerçekleştirilen 61 projesinden üçüncüsü olduğunu söyledi.

Trabzonspor taraftarı olmanın sadece 90 dakikadan ibaret olmadığını ifade eden Pervanoğlu, daha önce yaptıkları projeler gibi gelecekte yapmayı hedefledikleri projelerle Trabzonspor'un ismini bütün dünyaya duyuracaklarını belirtti.

Pervanoğlu, sokak hayvanlarına 1967 paket mama ile 18 ilçede 4 ay boyunca besleme yaparak, tedavi uygulayacaklarını kaydetti.

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Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu taraftarlar sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika Spor


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