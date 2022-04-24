Trabzonsporlu taraftarlardan Adana Demirspor maçı sonrası takımlarına destek - Son Dakika
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Trabzonsporlu taraftarlardan Adana Demirspor maçı sonrası takımlarına destek

24.04.2022 00:02
Trabzonsporlu taraftarlardan Adana Demirspor maçı sonrası takımlarına destek

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor u 3-1 yenerek, ligde puanını 76'ya yükselttiği maçın ardından bordo-mavili taraftarlar, kent meydanında "şampiyonluk" sloganlarıyla takımlarına destek oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor u 3-1 yenerek, ligde puanını 76'ya yükselttiği maçın ardından bordo-mavili taraftarlar, kent meydanında "şampiyonluk" sloganlarıyla takımlarına destek oldu.

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 34'ncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığı maç sonrası bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, kent meydanında toplandı.

Sloganlar eşliğinde, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanarak takımlarına destek olan ve hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene" tezahüratlarında bulunarak, meşaleler yakan taraftarlar horon ve kolbastı oynadı.

Karadenizli sanatçı Sinan Yılmaz da sahne alarak konser verdi.

Bazı taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturarak galibiyeti kutladı.

Trabzonsporlu taraftarlardan Adana Demirspor maçı sonrası takımlarına destek
Trabzonsporlu taraftarlardan Adana Demirspor maçı sonrası takımlarına destek
Trabzonsporlu taraftarlardan Adana Demirspor maçı sonrası takımlarına destek
Trabzonsporlu taraftarlardan Adana Demirspor maçı sonrası takımlarına destek

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu taraftarlardan Adana Demirspor maçı sonrası takımlarına destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonsporlu taraftarlardan Adana Demirspor maçı sonrası takımlarına destek - Son Dakika
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