Trampolin Cimnastik Takımı, başarılarıyla Karatay'ı temsil etmeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trampolin Cimnastik Takımı, başarılarıyla Karatay'ı temsil etmeye devam ediyor

04.07.2022 12:35
Trampolin Cimnastik Takımı, başarılarıyla Karatay'ı temsil etmeye devam ediyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı, 1-3 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Kulüplerarası Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı, 1-3 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Kulüplerarası Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti.

Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı, Kulüpler Arası Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti. Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Samsun Canik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 2 gün süren şampiyonaya 10 ilden 20 kulübün toplam 143 sporcusu katıldı. Büyük mücadelelere sahne olan şampiyonada dereceye girenlere madalya ve kupaları verilirken; Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı sporcuları, turnuvaya damgasını vurmayı başardı. Bu çerçevede turnuvanın küçük erkekler kategorisinde mücadele eden Abdullah Mehmet Tükel ferdi Türkiye Şampiyonu olurken, yine küçük erkekler kategorisinde yarışan Abdullah Mehmet Tükel, Burak Demirci, Ali Eymen Demirci, Abdullah Metin Karapolat ve Doğukan Çetinalp takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldız erkeklerde mücadele eden Furkan Erkıç, Muhammet Alper Kaya ve Yusuf Büyükyangöz de başarılı performanslarıyla yine takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Küçük erkekler kategorisi Senkronize Trampolin yarışlarında, Burak Demirci ve Ali Eymen Demirci, bu kategorideki mücadeleleriyle Türkiye 2.'si olurken; yıldız erkekler kategorisi Senkronize Trampolin'de de Muhammet Alper Kaya ve Yusuf Büyükyangöz Türkiye 2.'si oldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yaptığı açıklamada, Kulüplerarası Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen başarı dolayısıyla Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı'nı tebrik etti. Başkan Hasan Kılca, Karataylı gençlerin en güzel şekilde yetişmeleri, sporcu ve sağlıklı bir nesil olmaları konusunda ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti. - KONYA

YORUMLAR
500
Başkan Demir: 'Akıllı kavşaklar TEKNOFEST'e kadar tamamlanacak' Başkan Demir: 'Akıllı kavşaklar TEKNOFEST'e kadar tamamlanacak' Son dakika haberleri: Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesinin iki sporcusu madalya kazandı Son dakika haberleri: Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesinin iki sporcusu madalya kazandı
Kaynak: İHA

Türkiye, Karatay, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trampolin Cimnastik Takımı, başarılarıyla Karatay'ı temsil etmeye devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:42 Bahar Candan pembe parlak bikinisiyle olan pozunu "Evlenince sileceğim" diyerek paylaştı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 19:00:40. #1.12#
SON DAKİKA: Trampolin Cimnastik Takımı, başarılarıyla Karatay'ı temsil etmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement