Transferin perde arkası ortaya çıktı Batshuayi'nin kaderini 17 saniye değiştirmiş - Son Dakika
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Transferin perde arkası ortaya çıktı Batshuayi'nin kaderini 17 saniye değiştirmiş

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Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin Galatasaray'dan ayrılıp Bundesliga'nın köklü kulübü Eintracht Frankfurt'a transferi son saniyelerde gerçekleşti. Transfer süreci, belgelerin FIFA'nın Transfer Yönetim Sistemi'ne tam 19.59.43'te yüklenmesiyle son buldu. Eğer 17 saniye daha gecikilseydi transfer gerçekleşmeyecekti.

08.02.2025 11:26
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Michy Batshuayi'nin, Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılarak Bundesliga'nın köklü kulübü Eintracht Frankfurt'a imza atmasının perde arkasındaki ilginç gerçek ortaya çıktı.

SON ANDA ANLAŞTILAR

Galatasaray Yönetimi, pazarlığın başında oyuncusu için 8 milyon euro talep etti. Frankfurt'un verdiği tekliflere sıcak bakmadı. Hatta pazartesi günü öğle saatlerinde Frankfurt yetkilileri, "Bu iş olmaz" diyerek süreci kapattı. Ancak sarı-kırmızılılar, Morata'nın transferinin ardından Batshuayi'yi satmak için şartları değiştirdi. Teklif 3 milyon euroya kadar indi. Saat 16.00 civarlarında yeniden başlayan süreç, 4 saat içinde tamamlandı.

17 SANİYE KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Frankfurt belgeleri FIFA'nın Transfer Yönetim Sistemi'ne (TMS) tam 19.59.43'te yüklemeyi başardı. Eğer sadece 17 saniye daha gecikselerdi, transfer gerçekleşmeyecekti. Belçikalı yıldız, Bundesliga ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Transferin perde arkası ortaya çıktı Batshuayi\'nin kaderini 17 saniye değiştirmiş

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Son Dakika Spor Transferin perde arkası ortaya çıktı Batshuayi'nin kaderini 17 saniye değiştirmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 19815530:
    3 büyükleri tokatlıyan belçikalı 12 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    kurtulduk. 6 0 Yanıtla
  • 6490203:
    bu fb de de bir işe yaramıyorudu bekiştaş alsa olurdu 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Transferin perde arkası ortaya çıktı Batshuayi'nin kaderini 17 saniye değiştirmiş - Son Dakika
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