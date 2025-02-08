Michy Batshuayi'nin, Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılarak Bundesliga'nın köklü kulübü Eintracht Frankfurt'a imza atmasının perde arkasındaki ilginç gerçek ortaya çıktı.
Galatasaray Yönetimi, pazarlığın başında oyuncusu için 8 milyon euro talep etti. Frankfurt'un verdiği tekliflere sıcak bakmadı. Hatta pazartesi günü öğle saatlerinde Frankfurt yetkilileri, "Bu iş olmaz" diyerek süreci kapattı. Ancak sarı-kırmızılılar, Morata'nın transferinin ardından Batshuayi'yi satmak için şartları değiştirdi. Teklif 3 milyon euroya kadar indi. Saat 16.00 civarlarında yeniden başlayan süreç, 4 saat içinde tamamlandı.
Frankfurt belgeleri FIFA'nın Transfer Yönetim Sistemi'ne (TMS) tam 19.59.43'te yüklemeyi başardı. Eğer sadece 17 saniye daha gecikselerdi, transfer gerçekleşmeyecekti. Belçikalı yıldız, Bundesliga ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Son Dakika › Spor › Transferin perde arkası ortaya çıktı Batshuayi'nin kaderini 17 saniye değiştirmiş - Son Dakika
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