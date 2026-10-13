Trendyol 1. Lig 10. haftasında Bodrum FK, Sarıyer'i deplasmanda 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig 10. haftasında Bodrum FK, Sarıyer'i deplasmanda 4-1 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig 10. haftasında Sarıyer, evinde Bodrum FK'ye 4-1 yenildi. Bodrum FK'de Yusuf Sertkaya, Vincent Aboubakar (2) ve Berkay Aslan gol atarken Sarıyer'in tek sayısı Doğancan Davas'tan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-1 mağlup oldu.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Yücel Büyük, Azad İlhan, Kerem Kalkan

Sarıyer: Ibrahim Sehic, Cebrail Karayel, Caner Osmanpaşa, Erdi Dikmen, Eşref Korkmazoğlu, Marcos Silva (Andre Poko dk. 46), Tunahan Ergül (Joseph Attamah dk. 46), Mamadou Thiam (Doğan Can Davas dk. 64), Efecan Karaca, Eren Karadağ (Furkan Gedik dk. 46), Emeka Eze

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Bodrum FK: Diogo Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Şahin Yılmaz, Furkan Apaydın (Emre Kaplan dk. 90), Yusuf Sertkaya (Florian Loshaj dk. 90), Moreira, Ege Bilsel (Elvir Gashijani dk. 90), Boran Başkan (Mustafa Erdilman dk. 69), Fernando (Berkay Aslan dk. 27), Vincent Aboubakar

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Goller: Yusuf Sertkaya (dk. 7), Vincent Aboubakar (dk. 15 ve 23), Berkay Aslan (dk. 74) (Bodrum FK), Doğancan Davas (dk. 81) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Furkan Apaydın, Boran Başkan (Sarıyer)

Kaynak: İHA
Vincent AboubakarTrendyolSarıyerBodrumSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig 10. haftasında Bodrum FK, Sarıyer'i deplasmanda 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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