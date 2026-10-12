Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri TFF'nin açıklamasıyla belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri TFF'nin açıklamasıyla belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 10. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Yarın, 14 ve 15 Ekim'de oynanacak maçlarda Emrullah Baydar, Yücel Büyük ve İlker Yasin Avcı da düdük çalacak.
Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Emrullah Baydar
17.00 SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK: Yücel Büyük
20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK: Muhammet Alperen Çopur
14 Ekim Çarşamba:
14.30 Batman Petrolspor-İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor: Berkay Erdemir
20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Hakan Ülker
20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor: Birkan Altındaş
15 Ekim Perşembe:
17.00 Mardin 1969-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Burak Olcar
20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor: Doğukan Yıldırım
20.00 Muğlaspor-Bursaspor: İlker Yasin Avcı
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