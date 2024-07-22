Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 24 Temmuz'da yapılacak

Spor

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, 24 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

Organizasyon, Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.