Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Trendyol 1. Lig'in 2024-2025 sezonu için fikstür çekimi gerçekleştirildi. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile ligde mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. 20 takımın yer alacağı sezon, 9 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Mayıs 2025'te sona erecek. İlk hafta maç programı da açıklandı.

24.07.2024 14:33
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Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.

Ligin ilk hafta maç programı şöyle:

Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK

MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor

İstanbulspor- Manisa FK

Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK

Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor-Gençlerbirliği

Adanaspor- Esenler Erokspor

Yeni Malatyaspor-Pendikspor

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mecnun Otyakmaz, Hasan Doğan, Trendyol, Riva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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