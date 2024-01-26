Trendyol 1. Lig\'de 21 ve 22. haftanın maç programları açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 21 ve 22. haftanın maç programları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 21 ve 22. hafta müsabaka programını duyurdu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 21 ve 22. haftanın karşılaşma programları şu şekilde:
21. hafta
2 Şubat Cuma
20.00 Sakaryaspor - Bandırmaspor
3 Şubat Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Boluspor
13.30 Ümraniyespor - Bodrum FK
16.00 Kocaelispor - Adanaspor
19.00 Göztepe - Altay
4 Şubat Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor
13.00 Tuzlaspor - Manisa Futbol Kulübü
16.00 Gençlerbirliği - Çorum FK
19.00 Giresunspor - Eyüpspor
22. hafta
9 Şubat Cuma
20.00 Çorum FK - Ümraniyespor
10 Şubat Cumartesi
13.30 Bodrum FK - Sakaryaspor
16.00 Şanlıurfaspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Altay - Erzurumspor FK
11 Şubat Pazar
13.30 Bandırmaspor - Göztepe
13.30 Adanaspor - Tuzlaspor
16.00 Boluspor - Kocaelispor
19.00 Manisa Futbol Kulübü - Giresunspor
12 Şubat Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Gençlerbirliği - İSTANBUL
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