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Trendyol 1. Lig'de 21 ve 22. haftanın maç programları açıklandı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 21 ve 22. haftanın maç programları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 21 ve 22. hafta müsabaka programını duyurdu. 21. haftada Sakaryaspor - Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü - Boluspor, Ümraniyespor - Bodrum FK, Kocaelispor - Adanaspor, Göztepe - Altay, Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor, Tuzlaspor - Manisa Futbol Kulübü, Gençlerbirliği - Çorum FK ve Giresunspor - Eyüpspor maçları oynanacak. 22. haftada ise Çorum FK - Ümraniyespor, Bodrum FK - Sakaryaspor, Şanlıurfaspor - Ankara Keçiörengücü, Altay - Erzurumspor FK, Bandırmaspor - Göztepe, Adanaspor - Tuzlaspor, Boluspor - Kocaelispor, Manisa Futbol Kulübü - Giresunspor ve Eyüpspor - Gençlerbirliği maçları gerçekleşecek.

Trendyol 1. Lig\'de 21 ve 22. haftanın maç programları açıklandı
26.01.2024 - 17:32,
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Trendyol 1. Lig'de 21 ve 22. haftanın maç programları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 21 ve 22. hafta müsabaka programını duyurdu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 21 ve 22. haftanın karşılaşma programları şu şekilde:

21. hafta

2 Şubat Cuma

20.00 Sakaryaspor - Bandırmaspor

3 Şubat Cumartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü - Boluspor

13.30 Ümraniyespor - Bodrum FK

16.00 Kocaelispor - Adanaspor

19.00 Göztepe - Altay

4 Şubat Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor

13.00 Tuzlaspor - Manisa Futbol Kulübü

16.00 Gençlerbirliği - Çorum FK

19.00 Giresunspor - Eyüpspor

22. hafta

9 Şubat Cuma

20.00 Çorum FK - Ümraniyespor

10 Şubat Cumartesi

13.30 Bodrum FK - Sakaryaspor

16.00 Şanlıurfaspor - Ankara Keçiörengücü

19.00 Altay - Erzurumspor FK

11 Şubat Pazar

13.30 Bandırmaspor - Göztepe

13.30 Adanaspor - Tuzlaspor

16.00 Boluspor - Kocaelispor

19.00 Manisa Futbol Kulübü - Giresunspor

12 Şubat Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Gençlerbirliği - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 21 ve 22. haftanın maç programları açıklandı - Son Dakika


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