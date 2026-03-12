Trendyol 1. Lig\'de Beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında evinde karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada sol taraftan savunma arkasına sarkan Kayode, kalesinden çıkan Akın'ın ceza sahası dışındaki müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ayberk Demirbaş faul kararı verdi Akın'a sarı kart gösterdi. Sonrasında VAR'dan gelen tavsiye üzerine Ayberk Demirbaş pozisyonu izlemeye monitöre gitti.
9. dakikada incelemesini tamamlayan Ayberk Demirbaş, kaleci Akın Alkan'ın sarı kartını iptal edip doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
14. dakikada Recep Niyaz'ın pasında kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, meşin yuvarlağı kontrol edip yaptığı vuruşla filelere gönderdi. 1-0
45+6. dakikada Amaral'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Kerim, Mikail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi.
45+9. dakikada penaltıda topun başına geçen Tanque'nin yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Esenler
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Güngör, Ferhat Çalar
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar (Jack dk. 63), Amilton (Catakovic dk. 75), Recep Niyaz (Berat Luş dk. 76), Ömer Faruk Beyaz (Kanga dk. 63), Faye, Kayode
Yedekler: Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Nzaba, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik, Alper Karaman
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Bandırmaspor: Akın Alkan, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın (Oğuz Ceylan dk. 78), Mulumba, Muhammed Gümüşkaya (Mücahit Albayrak dk. 78), Fall (Arda Özçimen dk. 12), Amaral (Abdulkadir Parmak dk. 70), Kehinde (Badji dk. 46), Tanque
Yedekler: Yasin Midiliç, Yusuf Can Esendemir, Enes Çinemre, Ndongala, Emirhan Acar
Goller: Kayode (dk. 14) (Esenler Erokspor), Tanque (dk. 45+9 pen.) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Akın Alkan (dk. 9) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Mikail Okyar, Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Amaral (Bandırmaspor) - İSTANBUL
