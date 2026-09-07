Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor, Iğdır FK'ya uzatmalarda son dakika golüyle mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, sahasında Iğdır FK'ya 2-1 yenildi. Ev sahibi takımın 90+6. dakikada bulduğu beraberlik golüne, Iğdır FK 90+8. dakikada Serdar Gürler ile yanıt verdi ve üç puanı alan taraf oldu.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
18. dakikada sol taraftan Cham'ın kullandığı köşe vuruşunda, altıpasın gerisinden yükselen Ologo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Savunma topu tekrar kornere uzaklaştırdı.
28. dakikada sol kanattan Afena-Gyan'ın savunmanın arkasına attığı yerden pasla ceza sahasının solunda topla buluşan Arda Çolak, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi. 0-1
37. dakikada sol taraftan Cham'ın yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası gerisinden Iliev'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45. dakikada Gökcan Kaya'nın savunmanın arasında verdiği pasta topla birlikte ceza sahasına giren Arda Çolak, karşı karşıya pozisyonda sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alp Tutar meşin yuvarlağı kurtardı.
75. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Fall'ın pasında Cham'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden auta çıktı.
90. dakikada sol kanattan Berk Ali Nizam'ın yaptığı ortada savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği topun ardından yaşanan hava topu mücadelesinde Vefa Temel, Doğan Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından VAR uyarısıyla kenara gelip izleme yapan hakem Yiğit Arslan, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Berk Ali Nizam'ın yaptığı vuruşta kaleci Szumski, sağına gelen meşin yuvarlağı kurtardı.
90+6. dakikada kaleci Alp Tutar'ın uzun kullandığı kale vuruşunda topu önce Cham, ardından Ologo kafayla Ömer Faruk Duymaz'a indirdi. Bu oyuncu, topu kontrol edip penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Szumski'nin solundan ağlara gönderdi. 1-1
90+8. dakikada Soner Gönül'ün pasında ceza sahası içi sol tarafından topla buluşan Serdar Gürler, rakibini geçip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Mahmut Gülle
İstanbulspor: Alp Tutar, Muhlis Dağaşan, Emrecan Uzunhan (Kubilay Sönmez dk. 81), Ologo, Yusuf Ali Özer, Dijlan Aydın (Vefa Temel dk. 74), Elvin Mendy (Ömer Faruk Duymaz dk. 74), Araujo, Ilian Iliev (Berk Ali Nizam dk. 66), Alieu Cham, Ali Akman (Mamadou Fall dk. 66)
Yedekler: İsa Doğan, Duran Şahin, İsa Dayaklı, Mustafa Sol, Deniz Tuncer
Teknik Direktör: Barış Kanbak
Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey (Devran Şenyurt dk. 46), Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Hotic (Serdar Gürler dk. 39), Gökcan Kaya, Crociata (Malik Yılmaz 90+5), Afena-Gyan (Leon Çalışkan dk. 90+5), Arda Çolak (Özder Özcan dk. 80)
Yedekler: Taha Tepe, Arda Öztürk, Moustapha Camara, Efe Şıhlaroğlu, Alperen Selvi
Teknik Direktör: Kenan Koçak
Goller: Ömer Faruk Duymaz (90+6) (İstanbulspor), Arda Çolak (dk. 28), Serdar Gürler (dk. 90+8) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Duymaz (İstanbulspor), Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Doğan Erdoğan (Iğdır FK)
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