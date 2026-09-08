Trendyol 1. Lig'de Mardin 1969 Spor, Bodrum FK'yı Teklic'in golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trendyol 1. Lig'de Mardin 1969 Spor, Bodrum FK'yı Teklic'in golüyle 1-0 yendi

Trendyol 1. Lig\'de Mardin 1969 Spor, Bodrum FK\'yı Teklic\'in golüyle 1-0 yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında ağırladığı Bodrum FK'yı Teklic'in 52. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten kırmızı-lacivertli ekip, evinde 3 puanın sahibi oldu.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bodrum FK'yı sahasında konuk eden Mardin 1969 Spor, Teklic'in 52. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Kırmızı-lacivertliler bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor, 6. hafta karşılaşmasında sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Karşılaşmayı Emre Kaan Çalışkan yönetirken, yardımcılıklarını Arif Dilmeç ve Çağrıcan Pazarcıklı yaptı. VAR'da Efe Tanrıverdi, AVAR'da ise Erkan Engin görev aldı.

Ev sahibi Mardin 1969 Spor'un golü 52. dakikada Teklic'ten geldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kaynak: İHA

Trendyol, Bodrum, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de Mardin 1969 Spor, Bodrum FK'yı Teklic'in golüyle 1-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mürettebat gemiyi terk etti Gemi haftalarca sürüklendi Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler
Atlas Çağlayan’ın katili için yolun sonu Mahkeme yarın kararını açıklayacak Atlas Çağlayan'ın katili için yolun sonu! Mahkeme yarın kararını açıklayacak
Nepal’de sel felaketinde can kaybı 1355’e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp Nepal'de sel felaketinde can kaybı 1355'e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp
Elazığ’da ezber bozan karar Yıllardır tartışılan uygulama son buldu Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu

23:55
Göztepeli Gugeshashvili, kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız
Göztepeli Gugeshashvili, kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız
23:44
Antalya’da yangın devam ediyor Alevler ilçe sınırını aştı
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı
23:31
Hakim Ziyech’in yeni takımı duyuruldu
Hakim Ziyech'in yeni takımı duyuruldu
20:18
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 01:03:13. #7.13#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de Mardin 1969 Spor, Bodrum FK'yı Teklic'in golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement