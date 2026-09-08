Trendyol 1. Lig\'de Mardin 1969 Spor, Bodrum FK\'yı Teklic\'in golüyle 1-0 yendi

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bodrum FK'yı sahasında konuk eden Mardin 1969 Spor, Teklic'in 52. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Kırmızı-lacivertliler bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor, 6. hafta karşılaşmasında sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Karşılaşmayı Emre Kaan Çalışkan yönetirken, yardımcılıklarını Arif Dilmeç ve Çağrıcan Pazarcıklı yaptı. VAR'da Efe Tanrıverdi, AVAR'da ise Erkan Engin görev aldı.

Ev sahibi Mardin 1969 Spor'un golü 52. dakikada Teklic'ten geldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor sahadan 3 puanla ayrıldı.